Ранен работник предприятия: россияне обстреляли Днепропетровщину из артиллерии
Новости хаба Украины
Резниченко
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко прокомментировал последние атаки орков в своем Telegram-канале. Он сообщил, что орки попали по предприятию энергетической инфраструктуры.
"Днепропетровщина. 27 апреля. 07:41. Ночь была неспокойной. Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка смазки и сильный пожар".
"Спасатели несколько часов укротили огонь. Один работник предприятия ранен. Теперь в больнице. Под обстрел попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка".
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.
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