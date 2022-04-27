Ранен работник предприятия: россияне обстреляли Днепропетровщину из артиллерии

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко прокомментировал последние атаки орков в своем Telegram-канале. Он сообщил, что орки попали по предприятию энергетической инфраструктуры.

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"Днепропетровщина. 27 апреля. 07:41. Ночь была неспокойной. Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка смазки и сильный пожар".

"Спасатели несколько часов укротили огонь. Один работник предприятия ранен. Теперь в больнице. Под обстрел попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка".

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.