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Ранен работник предприятия: россияне обстреляли Днепропетровщину из артиллерии

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Ранен работник предприятия: россияне обстреляли Днепропетровщину из артиллерии

Резниченко

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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко прокомментировал последние атаки орков в своем Telegram-канале. Он сообщил, что орки попали по предприятию энергетической инфраструктуры.

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"Днепропетровщина. 27 апреля. 07:41. Ночь была неспокойной. Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка смазки и сильный пожар".

"Спасатели несколько часов укротили огонь. Один работник предприятия ранен. Теперь в больнице. Под обстрел попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка".

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.

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В статье: война с Россией Валентин Резниченко
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Источник:
t.me/mykola_lukashuk

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