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Украинские военные нанесли удар по позициям врага на Змеином

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Корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения

Украинские военные нанесли удар по позициям врага на Змеином

Фото: Офіс президента України

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Оперативное командование "Південь" Вооруженных сил Украины сообщает, что был нанесен удар по временно оккупированному острову Змеиный.

"В Черноморской операционной зоне нашими силами нанесено поражения по вражеским позициям на острове Змеином. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", потери рашистив уточняются", - сообщают в "Півдні".

Наши войска продолжают ведение боевых действий на занятом рубеже.

"Накануне псевдо-референдума в Херсонской области оккупационная власть пытается назначить свое "руководство" из числа местных коллаборантив, продолжая агитацию и попытки продовольственного подкупа местного населения. Благодарны жителям Херсонщины, несокрушимых перед вражескими подступами.

Враг пытался продвинуться в сторону Николаевщины в районе поселков Таврийское и Новая Заря, но успеха на имел, потерпел существенные потери и ретировался.

Общие враждебные потери в сутки составляют 16 рашистов, 1 танк и 4 единицы автомобильной техники, 2 из них бронированы.

Одещину атаковали 3 крылатых ракеты, зафиксировано попадание в мост через Днестровский лиман. Пострадавших нет. Движение транспорта частично ограничено. Ведутся восстановительные работы.

Корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения", - сообщили в оперативном командовании.

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В статье: война с Россией
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