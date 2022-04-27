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Разведка Британии: Украина сохраняет контроль над большей частью своего авиапространства

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Орки будут ползать под землей

Разведка Британии: Украина сохраняет контроль над большей частью своего авиапространства

Defence Intelligence

Новина українською

Украинская армия сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства – россии не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС и не удалось уничтожить украинскую систему ПВО. Об этом пишется в опубликованном в среду разведывательном обзоре Министерства обороны Британии.

По информации источника, ВСУ продолжают подвергать риску российские авиационные средства. Авиация оккупантов в основном сосредоточена на юге и востоке Украины, оказывая поддержку российским сухопутным войскам.

россия имеет очень ограниченный доступ с воздуха на севере и западе Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами с дистанционным вооружением.

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В статье: война с Россией
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Источник:
twitter.com/DefenceHQ

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