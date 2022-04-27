Больше тысячи. Известно, сколько россияне выпустили ракет по Украине

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в эфире национального телемарафона, что россия выпустила по Украине более 1300 ракет. Речь идет о ракетном вооружении и воздушного, и морского, и наземного базирования.

"По нашим данным, у них уже запасы сократились более чем вдвое. Приблизительно цифры, которые называются, это более 1000 ракет. Точнее, более 1300 ракет. Если считать, что вдвое сократилось число, то примерно можно сосчитать, сколько остается".

Маляр также отметила, что у россии есть производство ракет, но оно усложнено из-за санкций. В результате экономических ограничений военная промышленность не может получить ряд комплектующих. Имеющегося запаса деталей хватит на несколько месяцев.