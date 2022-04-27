На Изюмском направлении враг проводит наступление в направлении Барвенково - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал о ситуации на фронте на утро 27 апреля.

Наибольшая активность группировки оккупационных войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Противник принимает меры по доукомплектованию своих подразделений, которые понесли потери во время боевых действий, техникой. В частности, за счет снятия ее с хранения на складах и базах военных округов. Транспортировка техники на территорию Украины осуществляется обычно железнодорожным транспортом.

Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по жилым кварталам на территории Украины.

На Слобожанском направлении противник продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру города Харькова.

На Изюмском направлении подразделения из состава 1 и танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвинкового. Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Комишеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы.

С целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальонных тактических группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М.

На Донецком направлении подразделения врага ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения. Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховському направлениях с целью взятия под полный контроль Попасной, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

На Лиманском направлении противник установил контроль над населенным пунктом Заречное, осуществлял штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.

На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

На Мариупольском направлении враг осуществляет массированное огневое влияние и блокировки наших подразделений в районе завода "Азовсталь". В городе оккупанты продолжают проводить фильтрационные мероприятия по отношению к гражданскому населению.

На Южнобугском и Таврическом направлениях противник использует имеющиеся силы и средства для сосредоточения основных усилий на содержании занятых ранее рубежей и осуществлении огневого воздействия на позиции наших войск. На Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение. С этой целью осуществляет перегруппировки подразделений, наращивает систему огневого поражения, а также проводит воздушную разведку.

Силами подразделений росгвардии оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в районах населенных пунктов Киселевка и Станислав Херсонской области.

На Таврическом направлении подразделения противника осуществляют инженерное оборудование позиций и пополнения запасов.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не отмечается.

Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины.

Во время внезапных авианальот российские оккупанты испытывают существенных потерь на своих позициях. Вследствие воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага.