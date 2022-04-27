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россияне повторно ударили по мосту в Затоке Одесской области

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С каждым таким действием добавляется +1 градус для котла, в котором орки будут вариться в аду

россияне повторно ударили по мосту в Затоке Одесской области

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оккупанты еще раз ударили ракетами по автомобильно-железнодорожному мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области. Об этом сообщил глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин в своем Telegram-канале.

"Сегодня в 06:45 – повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет. Степень пораженности инфраструктуры сможем определить по окончании воздушной тревоги".

Напомним, вчера, 26 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего был поврежден мост через Днестровский лиман в Затоке. Позже его открыли для реверсного проезда. Предположительно так орки пытаются отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне взрывов в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, где рф держит "миротворческий" контингент.

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/zalizni_zminy

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