Подоляк: После эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира – есть очень плохие новости для рф

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал итоги встречи 40 министров обороны стран мира, которая прошла вчера, 26 апреля, на авиабазе Рамштайн на западе Германии.

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Подоляк сообщил, что кремлевский план по "демилитаризации" Украины полностью провалился – теперь европейские партнеры увеличат объемы и скорость поставок оружия.