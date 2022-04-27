Подоляк: После эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира – есть очень плохие новости для рф
Михаил, с удовольствием послушаем / почитаем
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал итоги встречи 40 министров обороны стран мира, которая прошла вчера, 26 апреля, на авиабазе Рамштайн на западе Германии.
Подоляк сообщил, что кремлевский план по "демилитаризации" Украины полностью провалился – теперь европейские партнеры увеличат объемы и скорость поставок оружия.
"Одним из странных требований россии в начале войны была "полная демилитаризация" Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира есть очень плохие новости для россии. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия – существенно усиливается".
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