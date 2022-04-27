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Вице-президент Газпромбанка уехал из россии в Украину и вступил в территориальную оборону

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Вспомнил корни

Вице-президент Газпромбанка уехал из россии в Украину и вступил в территориальную оборону

The Insider

Новина українською

Вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев уехал из рф в Украину и вступил в территориальную оборону Киева. Об этом он рассказал в интервью каналу The Insider и журналисту Денису Казанскому. Волобуев родился в Ахтырке Сумской области Украины, однако всю сознательную жизнь прожил в россии, где и построил карьеру.

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"Буквально за несколько дней я решил, что больше в россии жить не могу. Потому что россияне убивали моего отца, убивали моих знакомых, близких друзей. Мой отец месяц жил в холодном подвале. Мне говорили люди, которых я знаю с детства, что им за меня стыдно. Знаете, что мне сказали? "Чтобы мы больше никогда не слышали, что ты украинец. Никогда". Я собрал вещи и 2 марта улетел из россии".

"Это преступление со стороны российского народа. Потому что здесь убивает украинцев не путин, ворует унитазы не путин, насилует женщин не путин. Это и есть русский народ. И я, хоть и по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь, потому что на мне двойная ответственность. Я родился здесь, я прожил здесь 18 лет, поэтому отвечаю вдвойне и втройне".

Волобуев больше шести лет работал в "Газпромбанке", до этого он 16 лет работал сотрудником "Газпрома", был начальником пресс-службы. Он назвал агрессию путина против Украины "военным преступлением".

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В статье: война с Россией Игорь Волобуев
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Источник:
currenttime.tv

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Комментарии (1)
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Litb@rski (Кёльн)
27.04.2022 в 11:18
Респект мужику
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