Еще три сотни двухсотых врагов. Генштаб обнародовал новые данные по потерям рф
Еще один урожайный день
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные по общим потерям врага на войне, начиная с 24 февраля. Так, за время войны россия потеряла уже более 22 тысяч военных. Также за последние сутки были денацификованы 21 танк и два средства ПВО.
Читайте такжеБольше тысячи. Известно, сколько россияне выпустили ракет по Украине
- личного состава около 22400 (+300) лиц ликвидировано
- танков - 939 (+21) ед,
- боевых бронированных машин - 2342 (+34) ед,
- артиллерийских систем - 421 (+5) ед,
- РСЗО - 149 (+0) ед,
- средства ПВО - 71 (+2) ед,
- самолетов - 185 (+1) ед,
- вертолетов - 155 (+1) ед,
- автомобильной техники - 1666 (+23) ед,
- корабли /катеры - 8 (+0) ед,
- цистерн с ГСМ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 207 (+2).
- Специальная техника - 31 (+0).
- Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
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