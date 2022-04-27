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Еще три сотни двухсотых врагов. Генштаб обнародовал новые данные по потерям рф

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Еще один урожайный день

Еще три сотни двухсотых врагов. Генштаб обнародовал новые данные по потерям рф

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные по общим потерям врага на войне, начиная с 24 февраля. Так, за время войны россия потеряла уже более 22 тысяч военных. Также за последние сутки были денацификованы 21 танк и два средства ПВО.

Читайте такжеБольше тысячи. Известно, сколько россияне выпустили ракет по Украине

  • личного состава около 22400 (+300) лиц ликвидировано
  • танков - 939 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин - 2342 (+34) ед,
  • артиллерийских систем - 421 (+5) ед,
  • РСЗО - 149 (+0) ед,
  • средства ПВО - 71 (+2) ед,
  • самолетов - 185 (+1) ед,
  • вертолетов - 155 (+1) ед,
  • автомобильной техники - 1666 (+23) ед,
  • корабли /катеры - 8 (+0) ед,
  • цистерн с ГСМ - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 207 (+2).
  • Специальная техника - 31 (+0).
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
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В статье: война с Россией
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