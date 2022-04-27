Еще три сотни двухсотых врагов. Генштаб обнародовал новые данные по потерям рф

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные по общим потерям врага на войне, начиная с 24 февраля. Так, за время войны россия потеряла уже более 22 тысяч военных. Также за последние сутки были денацификованы 21 танк и два средства ПВО.

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