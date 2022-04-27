"Газовый шантаж". Европа поддержит страны, которым рф угрожает перекрыть газ

Президент Еврокомиссии Урсула фон Ляйен осудила решение россии прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию . По её словам, такое решение неоправданно и недопустимо.

"Объявления "Газпрома" о прекращении в одностороннем порядке поставки газа потребителям Европы - это ещё одна попытка россии использовать газ как инструмент шантажа. Это неоправданно и недопустимо. В Европе могут быть уверены, что мы едины и полностью солидарны со странами-членами, которые подверглись воздействию этого нового вызова. Европейцы могут рассчитывать на нашу полную поддержку", - написала она в твиттере.

Министр энергетики Болгарии Александр Николов утверждает, что прекращение поставок российского газа незаконно, ведь страна за него заплатила за апрель.

"Поскольку соблюдаются все торгово-правовые обязательства, очевидно, что на данный момент природный газ используется более как политическое и экономическое оружие в современной войне", - отметил болгарский чиновник.

Поставки газа в Венгрию и Австрию продолжаются: "У нас нет признаков обратного. Поставки в Австрию остаются неограниченными", - сказал министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер в эфире местного радио. Также российские инсайдеры сообщают, что страна готова платить за газ в рублях, но официальных заявлений по этому поводу пока не поступало.

В Великобритании утверждают, что россия сама себя ещё больше изолирует: "Это оставит очень пагубное влияние и на россию, потому что она становится все дальше и дальше. Россия не соответствует не только политическим, но и экономическим нормам", - сказал вице-премьер-министр королевства Доминик Рааб в эфире Sky News.

В то же время, глава российской Госдумы владимир володин начал угрожать и остальным "недружественным" для рф странам.

"То же самое следовало сделать и для других "недружественных" стран", - заявил он в телеграм.

Хранилища газа в Польше заполнены на 76%, Болгария справится без поставок по меньшей мере в течение месяца. В обоих странах уверены, что смогут найти альтернативные источники энергоносителей.

Внезапный конфликт с "Газпромом" привёл за собой рост цен на газ. За последнее время цены на энергоресурс возрасли на 24%.

Напомним, что ранее на россии хотели, чтобы страны открывали в одном из немногих российских банков, которые не находятся под санкциями, "Газпромбанке", два счёта. На один из них оплата за газ переводилась бы в валюте, а сам банк перечислял их на рублёвый счёт.