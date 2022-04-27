Мирный митинг украинцев в Херсоне: россияне применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты
Орки такие орки
Суспільне Херсон
В Херсоне люди вышли на мирный митинг против российской оккупации. Украинские граждане мирно скандировали на площади Свободы: "Херсон – це Україна!" Орки решили разогнать протестующих с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.
Местные Telegram-каналы сообщают о 4-х пострадавших по состоянию на 12 часов дня по киевскому времени.
россия подло и цинично вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Таким образом, война идет уже больше 2 месяцев. Враг продолжает нести огромные как человеческие, так и материальные потери.
Многие населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством. Также орки постоянно обстреливают ракетами мирное население нашей страны.
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