"Хорошее утро для нас, не очень – для орка". Над Днепропетровщиной сбили российскую ракету
ВСУ работают
34 канал
Украинские военные сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету. Об этом сообщил глава Днепропетровской Областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.
"Днепропетровщина. 27 апреля. 11:45. Хорошее утро для нас, не очень – для орка. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету. Обломки упали на лужайке. Никого не задело".
Также утром Резниченко и Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщили о попадании ракеты в одной из предприятий энергетической инфраструктуры.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо назвало сумму, которую удалось собрать на матче с Боруссией
- В приграничных с Украиной областях рф горит склад боеприпасов, слышны взрывы, работает ППО
- Манчестер Сити – Реал Мадрид. 4:3. Перестрелка в Манчестере – обзор матча
- Фьюри - Уайт: смотреть онлайн бесплатно бой за титул WBC
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
- Джавелины, Байрактары и украинские котики - уже на полках украинских магазинов игрушек. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти