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"Хорошее утро для нас, не очень – для орка". Над Днепропетровщиной сбили российскую ракету

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"Хорошее утро для нас, не очень – для орка". Над Днепропетровщиной сбили российскую ракету

34 канал

Новина українською

Украинские военные сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету. Об этом сообщил глава Днепропетровской Областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

"Днепропетровщина. 27 апреля. 11:45. Хорошее утро для нас, не очень – для орка. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету. Обломки упали на лужайке. Никого не задело".

Также утром Резниченко и Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщили о попадании ракеты в одной из предприятий энергетической инфраструктуры.

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В статье: война с Россией Валентин Резниченко
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