Минобороны Турции: Зеленский и путин могут встретиться уже в ближайшие дни
Неужели?
Getty Images / Global Images Ukraine
Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и страны-агрессора владимира путина может состояться в ближайшие дни, так считает министр обороны Турции Хулуси Акар, которого цитирует пресс-служба министерства обороны.
"Президент Эрдоган неоднократно встречался с господином путиным и господином Зеленским. На этих встречах президент старается как можно скорее добиться прекращения огня и сесть за стол переговоров".
"Мы надеемся, несмотря на некоторые трудности, что в ближайшие дни с предложениями нашего президента, возможно, двум лидерам удастся сойтись".
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