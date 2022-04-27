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Минобороны Турции: Зеленский и путин могут встретиться уже в ближайшие дни

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Минобороны Турции: Зеленский и путин могут встретиться уже в ближайшие дни

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и страны-агрессора владимира путина может состояться в ближайшие дни, так считает министр обороны Турции Хулуси Акар, которого цитирует пресс-служба министерства обороны.

"Президент Эрдоган неоднократно встречался с господином путиным и господином Зеленским. На этих встречах президент старается как можно скорее добиться прекращения огня и сесть за стол переговоров".

"Мы надеемся, несмотря на некоторые трудности, что в ближайшие дни с предложениями нашего президента, возможно, двум лидерам удастся сойтись".

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В статье: Владимир Путин война с Россией Владимир Зеленский переговоры Украины с рф
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Источник:
msb.gov.tr

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