Минобороны Турции: Зеленский и путин могут встретиться уже в ближайшие дни

Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и страны-агрессора владимира путина может состояться в ближайшие дни, так считает министр обороны Турции Хулуси Акар, которого цитирует пресс-служба министерства обороны.

"Президент Эрдоган неоднократно встречался с господином путиным и господином Зеленским. На этих встречах президент старается как можно скорее добиться прекращения огня и сесть за стол переговоров".