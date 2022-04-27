Подоляк высказался по поводу взрывов в 3 областях рф, а также о возможной встрече Зеленского и путина
Время и контекст пока не определены
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в комментарии УП, что по состоянию на 27 апреля время и контекст возможной встречи президентов Украины и россии не определены.
"Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для черноморского региона несет война, развязанная рф, пытается ускорить разрешение конфликта. Тем не менее, время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены".
Подоляк пообещал, что как только появится конкретика, то общественность об этом узнает. Также Михаил прокомментировал взрывы в 3 областях россии в своем Telegram-канале.
"Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как "демилитаризация". Разоружение. В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику армии рф, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам. И делают это все активнее и увереннее".
"Как это объяснить? Очень просто. Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится. И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц – абсолютно естественный, природный процесс. Карма – штука жестокая".
"И опять же повторю: причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе".
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