Подоляк высказался по поводу взрывов в 3 областях рф, а также о возможной встрече Зеленского и путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в комментарии УП, что по состоянию на 27 апреля время и контекст возможной встречи президентов Украины и россии не определены.

"Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для черноморского региона несет война, развязанная рф, пытается ускорить разрешение конфликта. Тем не менее, время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены".

Подоляк пообещал, что как только появится конкретика, то общественность об этом узнает. Также Михаил прокомментировал взрывы в 3 областях россии в своем Telegram-канале.