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Подоляк высказался по поводу взрывов в 3 областях рф, а также о возможной встрече Зеленского и путина

Общие новости
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(2 голосов)

Время и контекст пока не определены

Подоляк высказался по поводу взрывов в 3 областях рф, а также о возможной встрече Зеленского и путина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в комментарии УП, что по состоянию на 27 апреля время и контекст возможной встречи президентов Украины и россии не определены.

"Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для черноморского региона несет война, развязанная рф, пытается ускорить разрешение конфликта. Тем не менее, время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены".

Подоляк пообещал, что как только появится конкретика, то общественность об этом узнает. Также Михаил прокомментировал взрывы в 3 областях россии в своем Telegram-канале.

"Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как "демилитаризация". Разоружение. В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику армии рф, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам. И делают это все активнее и увереннее".

"Как это объяснить? Очень просто. Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится. И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц – абсолютно естественный, природный процесс. Карма – штука жестокая".

"И опять же повторю: причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе".

Читайте такжеПодоляк: После эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира – есть очень плохие новости для рф

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В статье: Владимир Путин война с Россией Владимир Зеленский Михаил Подоляк переговоры Украины с рф
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Источник:
УП

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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
27.04.2022 в 14:48
в Брянську вже не сплять там склади горять вибухи складів місто розбудив Розкажи мені, розкажи будуть ще чи ні отакі вогні в Пінську і в Москві ?
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+3
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
27.04.2022 в 15:13
Буде, буде... буде брат У козлів палать пердак !
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
27.04.2022 в 15:23
в останній строчці помилка!!! замість "в Пінську" вірно ""в Сочі"" Прошу вибачення за помилку...
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+1
0

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