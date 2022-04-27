Россияне ударили фосфорными бомбами по центру города в Донецкой области

Российские войска нанесли два удара фосфорными снарядами по Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщает глава военной администрации Павел Кириленко в телеграм.

"Сперва - вчера вечером в районе коксохимического завода, а сегодня утром - в центре города. Вследствие этих обстрелов в городе случилось несколько пожаров.

Вслед за вторым обстрелом россияне нанесли по Авдеевке авиаудар - попали в многоэтажку. Известно по меньшей мере об одном раненом.

Кроме того, Вооруженные силы Украины отбили попытку прорыва российских войск на этом направлении", - написал Кириленко.