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Россияне ударили фосфорными бомбами по центру города в Донецкой области

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Украинские защитники продолжают боронить нашу землю

Россияне ударили фосфорными бомбами по центру города в Донецкой области

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

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Российские войска нанесли два удара фосфорными снарядами по Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщает глава военной администрации Павел Кириленко в телеграм.

"Сперва - вчера вечером в районе коксохимического завода, а сегодня утром - в центре города. Вследствие этих обстрелов в городе случилось несколько пожаров.

Вслед за вторым обстрелом россияне нанесли по Авдеевке авиаудар - попали в многоэтажку. Известно по меньшей мере об одном раненом.

Кроме того, Вооруженные силы Украины отбили попытку прорыва российских войск на этом направлении", - написал Кириленко.

Ранее мы сообщали, что в Минобороны Турции ожидают встречу между Зеленским и путиным уже в ближайшие дни.

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В статье: война с Россией
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