"Об'єднані з Україною". Австралия передаёт Украине гаубицы и боеприпасы к ним
Доставка украинским самолётом "Антонов"
Фото: Australian Department of Defence / LACW Emma Schwenke
Австралия безвозмездно передаёт Украине шесть лёгких гаубиц М777 для защиты своей территории от российского вторжения. Об этом сообщает австралийская редакция Sky News.
Помимо военной Австралия уже выделила гуманитарную помощь в сумме 65 млн долларов для помощи детям, женщинам, а также пожилым на продукты, создание приютов и неотложную медицинскую помощь.
"Власти Австралии продолжают оценивать возможности для военной помощи, чтобы в дальнейшем оперативно обеспечивать необходимости Вооружённых сил Украины", - говорится в заявлении.
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