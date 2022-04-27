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"Об'єднані з Україною". Австралия передаёт Украине гаубицы и боеприпасы к ним

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"Об'єднані з Україною". Австралия передаёт Украине гаубицы и боеприпасы к ним

Фото: Australian Department of Defence / LACW Emma Schwenke

UA-Футбол
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Австралия безвозмездно передаёт Украине шесть лёгких гаубиц М777 для защиты своей территории от российского вторжения. Об этом сообщает австралийская редакция Sky News.

Помимо военной Австралия уже выделила гуманитарную помощь в сумме 65 млн долларов для помощи детям, женщинам, а также пожилым на продукты, создание приютов и неотложную медицинскую помощь.

"Власти Австралии продолжают оценивать возможности для военной помощи, чтобы в дальнейшем оперативно обеспечивать необходимости Вооружённых сил Украины", - говорится в заявлении.

"Об'єднані з Україною". Австралия передаёт Украине гаубицы и боеприпасы к ним - изображение 1"Об'єднані з Україною". Австралия передаёт Украине гаубицы и боеприпасы к ним - изображение 2"Об'єднані з Україною". Австралия передаёт Украине гаубицы и боеприпасы к ним - изображение 3
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В статье: война с Россией
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