Зеленского пригласили на саммит G20

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал с лидером Индонезии Джоко Видодо. Об этом глава украинского государства написал в своем твиттере. Также Зеленский отметил, что получил приглашение принять участие в саммите G20.

"Провел переговоры с Президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", - говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, что Группа двадцати, или G-20 является группой министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик: 19 из крупнейших экономик мира и Европейского Союза. Индонезия ранее направила приглашение на этот же саммит и россии, которая входит в группу. После этого США и несколько других стран обратились к Индонезии с призывом пригласить туда и Украину.

Ближайший саммит запланирован на ноябрь 2022 на острове Бали.