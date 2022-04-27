Зеленского пригласили на саммит G20
Ранее с таким предложением к Индонезии обращались США и несколько других стран группы
Фото: Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал с лидером Индонезии Джоко Видодо. Об этом глава украинского государства написал в своем твиттере. Также Зеленский отметил, что получил приглашение принять участие в саммите G20.
"Провел переговоры с Президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", - говорится в сообщении Зеленского.
Напомним, что Группа двадцати, или G-20 является группой министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик: 19 из крупнейших экономик мира и Европейского Союза. Индонезия ранее направила приглашение на этот же саммит и россии, которая входит в группу. После этого США и несколько других стран обратились к Индонезии с призывом пригласить туда и Украину.
Ближайший саммит запланирован на ноябрь 2022 на острове Бали.
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