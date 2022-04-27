Фрэндли фаер. Войска рф в Запорожье разбили предприятие, которое до еще недавно принадлежало россиянам

В Запорожской областной военной администрации раскрыли детали авиаудара на областной центр утром 26 апреля. Оказывается, атакованное врагом предприятие не работало и вообще до недавнего времени принадлежало россиянам.

"На территорию одного из предприятий города попали две рашистские управляемые ракеты. Третья ракета разорвалась в воздухе. Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия.

В результате атаки погиб электрик предприятия Алексей 1975 года. Военные министерства обороны РФ назвали это "уничтожением большой партии боеприпасов" высокоточными ракетами большой дальности.

Характер разрушений на неработающем предприятии, которое до недавнего времени находилось в российской собственности, подтверждает, что российский фейк не имеет ничего общего с реальностью", - говорится на официальной странице Запорожской ОВА в телеграм.