Страны ОДКБ не хотят поддерживать РФ в войне в Украине

Государства-члены Организации договора о коллективной безопасности не поддерживают российскую федерцию в войне против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан не изъявляют желания участвовать в войне против Украины. Несмотря на настояние рф, участники ОДКБ не хотят принимать решения о проведении миротворческих операций за пределами своих стран. В том числе на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории рф или Беларуси. Но только после официального заявления о нападении Украины на их территорию.