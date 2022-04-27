Страны ОДКБ не хотят поддерживать РФ в войне в Украине
Лишь ограниченное развертывания национальных контингентов на территории рф или Беларуси в случае нападения Украины на их территорию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Государства-члены Организации договора о коллективной безопасности не поддерживают российскую федерцию в войне против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан не изъявляют желания участвовать в войне против Украины. Несмотря на настояние рф, участники ОДКБ не хотят принимать решения о проведении миротворческих операций за пределами своих стран. В том числе на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории рф или Беларуси. Но только после официального заявления о нападении Украины на их территорию.
Напомним, ранее Казахстан заявил, что
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