Украинские воины на трофейном Т-80 уничтожили такой же танк под управлением российских захватчиков

Украинский экипаж российского трофейного танка Т-80БВМ уничтожил такой же танк под управлением оккупантов.

Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, бой прошел вблизи села Андреевка.

"Это произошло на марше – во время передислокации сразу трех трофейных Т-80БВМ. Во время движения эта небольшая колонна буквально уперлась в такой же российский танк. Выстрел взорвал боекомплект на вражеском танке", – рассказывает один из украинских воинов.