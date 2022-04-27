  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинские воины на трофейном Т-80 уничтожили такой же танк под управлением российских захватчиков
В тренде

Украинские воины на трофейном Т-80 уничтожили такой же танк под управлением российских захватчиков

Общие новости
(1 голосов)

Трофеи идут в дело

Украинские воины на трофейном Т-80 уничтожили такой же танк под управлением российских захватчиков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский экипаж российского трофейного танка Т-80БВМ уничтожил такой же танк под управлением оккупантов.

Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, бой прошел вблизи села Андреевка.

"Это произошло на марше – во время передислокации сразу трех трофейных Т-80БВМ. Во время движения эта небольшая колонна буквально уперлась в такой же российский танк. Выстрел взорвал боекомплект на вражеском танке", – рассказывает один из украинских воинов.

Читайте такжеСМИ: Словения передаст Украине танки Т-72

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
27.04.2022 в 17:06
Закосивши під "своїх", можна багато москалів спалити.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде