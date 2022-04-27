Украинские воины на трофейном Т-80 уничтожили такой же танк под управлением российских захватчиков
Трофеи идут в дело
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский экипаж российского трофейного танка Т-80БВМ уничтожил такой же танк под управлением оккупантов.
Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, бой прошел вблизи села Андреевка.
"Это произошло на марше – во время передислокации сразу трех трофейных Т-80БВМ. Во время движения эта небольшая колонна буквально уперлась в такой же российский танк. Выстрел взорвал боекомплект на вражеском танке", – рассказывает один из украинских воинов.
Читайте такжеСМИ: Словения передаст Украине танки Т-72
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Подоляк: После эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира – есть очень плохие новости для рф
- Зинченко получил хорошую оценку за матч с Реалом в Лиге чемпионов
- В приграничных с Украиной областях рф горит склад боеприпасов, слышны взрывы, работает ППО
- Канада передала Украине высокоточные дальнобойные снаряды. Стоимость одного - $112 тысяч
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
27.04.2022 в 17:06
Ответить
0
0