Оккупанты создали в Херсонской области фильтрационный лагерь
Рашисты начали похищать на оккупированных территориях мужчин
Фото: censor.net
Российские военные начали похищать на оккупированных территориях юга и востока Украины мужчин.
В Большой Лепетихе Херсонской области рашисты создали фильтрационный лагерь, куда собирают исключительно мужчин призывного возраста. Об этом сообщает
Этим занимаются около 400 росгвардейцев, недавно прибывших на территорию Херсонской области.
Кроме фильтрационного лагеря в Большой Лепетихе, украинские мужчины содержатся и в других местах региона, например, в помещениях херсонского СИЗО находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС.
Похищения мужчин в возрасте 18-60 лет происходят и на других оккупированных территориях, в частности, в Донецкой Запорожской, Луганской областях.
Задержанных украинских мужчин оккупанты отправляют в Крым.
По информации ГУР, главная цель этих угонов – пополнение "обменного фонда". Задержанных гражданских украинцев кафиры планируют обменивать на российских военнослужащих.
Кроме того, угнанные украинцы могут быть использованы рашистами на пропагандистских акциях. "Согласно полученной информации, их могут попытаться выдать за "военнопленных" и провести по улицам оккупированных городов. Аналогичные мероприятия проходили в Донецке в 2014 году", – заявляет украинская разведка.
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