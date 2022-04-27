Пример Дюнкерка. Командир морпехов призвал спасти защитников Мариуполя и гражданских - ВИДЕО
Сергей Волынский говорит, что план спасения наших людей из Мариуполя есть
Командир морпехов Сергей Волынский записал видеообращение из блокированного Мариуполя.
36 бригада морпехов сейчас вместе с полком "Азов", другими подразделениями и гражданскими мариупольцами находится на заводе "Азовсталь".
Там более 600 раненых – из-за блокады у них нет ни медикаментов, ни нормальных условий для лечения!
Волынский говорит, что план спасения наших людей из Мариуполя есть. Важно, чтобы мир начал претворять его в жизнь.
Более подробно смотрите в видео ниже.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Подоляк высказался по поводу взрывов в 3 областях рф, а также о возможной встрече Зеленского и путина
- Минобороны Турции: Зеленский и путин могут встретиться уже в ближайшие дни
- Зинченко получил хорошую оценку за матч с Реалом в Лиге чемпионов
- "Бог смотрит на город Марии сверху". Азов показал ФОТО уничтоженного Мариуполя
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Джавелины, Байрактары и украинские котики - уже на полках украинских магазинов игрушек. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти