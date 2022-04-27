Пример Дюнкерка. Командир морпехов призвал спасти защитников Мариуполя и гражданских - ВИДЕО

Командир морпехов Сергей Волынский записал видеообращение из блокированного Мариуполя.

36 бригада морпехов сейчас вместе с полком "Азов", другими подразделениями и гражданскими мариупольцами находится на заводе "Азовсталь".

Там более 600 раненых – из-за блокады у них нет ни медикаментов, ни нормальных условий для лечения!

Волынский говорит, что план спасения наших людей из Мариуполя есть. Важно, чтобы мир начал претворять его в жизнь.

Более подробно смотрите в видео ниже.