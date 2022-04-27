путин в очередной раз пригрозил Западу "молниеносными ударами"
Намекая, видимо, на ядерное оружие
Фото: NU.nl
Президент россии владимир путин во вторник заявил, что если кто-либо "со стороны" вмешается в ситуацию в Украине и создаст для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то Москва нанесёт "молниеносные удары".
Выступая в Петербурге на встрече с членами Совета законодателей, путин отметил, что все решения относительно "молниеносных ударов" в случае стратегической угрозы приняты.
Путин назвал удары "ответно-встречными". Интересно, что этот термин употребляется в военных доктринах в связи с применением ядерного оружия.
Президент россии не сказал, по каким именно целям могут быть нанесены удары и каким оружием. Непосредственно о ядерном оружии он не говорил, однако упомянул о некоем вооружении, которого нет у потенциальных противников россии.
путин также сослался на свою речь от 24 февраля, в которой он объявил о начале так называемой спецоперации в Украине. Тогда он сказал, что если зарубежные страны вмешаются в ситуацию, они столкнутся с последствиями, которых ещё не знали в истории.
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