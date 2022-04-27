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путин в очередной раз пригрозил Западу "молниеносными ударами"

Общие новости
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(4 голосов)

Намекая, видимо, на ядерное оружие

путин в очередной раз пригрозил Западу "молниеносными ударами"

Фото: NU.nl

Новина українською

Президент россии владимир путин во вторник заявил, что если кто-либо "со стороны" вмешается в ситуацию в Украине и создаст для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то Москва нанесёт "молниеносные удары".

Выступая в Петербурге на встрече с членами Совета законодателей, путин отметил, что все решения относительно "молниеносных ударов" в случае стратегической угрозы приняты.

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Путин назвал удары "ответно-встречными". Интересно, что этот термин употребляется в военных доктринах в связи с применением ядерного оружия.

Президент россии не сказал, по каким именно целям могут быть нанесены удары и каким оружием. Непосредственно о ядерном оружии он не говорил, однако упомянул о некоем вооружении, которого нет у потенциальных противников россии.

путин также сослался на свою речь от 24 февраля, в которой он объявил о начале так называемой спецоперации в Украине. Тогда он сказал, что если зарубежные страны вмешаются в ситуацию, они столкнутся с последствиями, которых ещё не знали в истории.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Источник:
Радио Свобода

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Комментарии (5)
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Степан Срака
27.04.2022 в 18:37
Дешевий блеф...
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0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
27.04.2022 в 18:36
Лилипутин только подумает отдать приказ о применении ЯО, рашка перестанет существовать минут через 10. Это пугалки для мадьяров, немцев и остальных дружбанов террорашки
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
27.04.2022 в 18:27
X у й ло мерзопакостное !
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+1
0
aleks68
27.04.2022 в 18:05
а не надорвёшься плешивый?
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+3
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
27.04.2022 в 18:37
Это пиз…ж недофюрера для внутренного пользования…
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0
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