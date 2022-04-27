Депутаты ВР предлагают лишить мандатов Медведчука, Козака, Рабиновича и Качного
Постановление направлено на рассмотрение комитета по регламенту
В Верховной Раде зарегистрировано постановление о лишении мандатов народных депутатов Украины Медведчука, Козака, Рабиновича и Качного.
Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.
"В связи с проведением антиукраинской деятельности, являющейся нарушением присяги народного депутата Украины, В.В.Медведчук, Т.Р.Козак, В.З.Рабинович, А.С.Качный теряют мандат народного депутата Украины", - говорится в тексте постановления.
Инициаторы документа – нардепы Дунда, Клименко, Безгин, Балога, Бондарь, Юрчишин, Лаба, Камельчук, Кривошеев, Клочко.
Они предлагают признать факт утраты депутатского мандата некоторыми народными депутатами Украины, ведущими активную антиукраинскую деятельность.
В пояснительной записке инициаторы постановления указывают, что "народные депутаты Украины В.В.Медведчук, Т.Р.Козак, В.З.Рабинович, А.С.Качный на протяжении всей политической карьеры не скрывали своей пророссийской позиции, и все их действия были направлены против суверенитета и независимости Украины, что грубо нарушение присяги народного депутата Украины. На сегодняшний день, в частности, В.Медведчуку и Т.Козаку уже предъявлено подозрение в совершении государственной измены".
Постановление зарегистрировано 27 апреля. Сейчас ее направили на рассмотрение комитета по регламенту.
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