  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Украине появилось официальное представительство Starlink
В тренде

В Украине появилось официальное представительство Starlink

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Теперь - официально

В Украине появилось официальное представительство Starlink

Новина українською

В Украине официально зарегистрировано Starlink Ukraine как представительство компании SpaceX.

Юридическое лицо зарегистрировано под названием "Старлинк Юкрейн".

Об этом сообщает вице-премьер-министр Михаил Федоров.

Интересно, что станции Starlink работают в Украине еще с самого начала войны. В настоящее время более 10 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения.

К примеру, после деоккупации Киевщины комплекты оборудования Starlink помогли обеспечить связью Ирпень, Плахтянку и Романовку.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Илон Маск
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде