В Украине появилось официальное представительство Starlink

В Украине официально зарегистрировано Starlink Ukraine как представительство компании SpaceX.

Юридическое лицо зарегистрировано под названием "Старлинк Юкрейн".

Об этом сообщает вице-премьер-министр Михаил Федоров.

Интересно, что станции Starlink работают в Украине еще с самого начала войны. В настоящее время более 10 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения.

К примеру, после деоккупации Киевщины комплекты оборудования Starlink помогли обеспечить связью Ирпень, Плахтянку и Романовку.