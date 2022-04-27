В Украине появилось официальное представительство Starlink
Теперь - официально
В Украине официально зарегистрировано Starlink Ukraine как представительство компании SpaceX.
Юридическое лицо зарегистрировано под названием "Старлинк Юкрейн".
Об этом сообщает вице-премьер-министр Михаил Федоров.
Интересно, что станции Starlink работают в Украине еще с самого начала войны. В настоящее время более 10 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения.
К примеру, после деоккупации Киевщины комплекты оборудования Starlink помогли обеспечить связью Ирпень, Плахтянку и Романовку.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вице-президент Газпромбанка уехал из россии в Украину и вступил в территориальную оборону
- Динамо назвало сумму, которую удалось собрать на матче с Боруссией
- В приграничных с Украиной областях рф горит склад боеприпасов, слышны взрывы, работает ППО
- "Я на**й за присоединение к украм". Феерическая реакция россиян на пожар в Брянске
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Джавелины, Байрактары и украинские котики - уже на полках украинских магазинов игрушек. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти