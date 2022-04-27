Еврокомиссия предлагает на год отменить все пошлины и квоты на экспорт из Украины в ЕС
Для поддержки нашей экономики
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Еврокомиссия предложила на год убрать все пошлины и квоты на экспорт из Украины в Евросоюз. Соответствующее заявление появилось на сайте ЕК. Такой шаг направлен на поддержку экономики Украины, пострадавшей от войны.
"Это предложение, являющееся беспрецедентным жестом поддержки страны в состоянии войны, также предусматривает приостановку на один год всех антидемпинговых и защитных мер ЕС по экспорту украинской стали", - цитирует заявление ЕК издание "Европейская правда".
Такой шаг увеличит экспорт из Украины в ЕС и исправит затруднительное положение украинских производителей, обусловленное нападением россии и войной.
Вице-президент Еврокомиссии и комиссар по торговле Валдис Домбровскис отметил, что ЕС раньше никогда не принимал таких беспрецедентных мер по либерализации торговли. В то же время, чиновник убежден, что отмена пошлин и квот реально поможет украинской экономике подняться на ноги после войны.
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