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Еврокомиссия предлагает на год отменить все пошлины и квоты на экспорт из Украины в ЕС

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Для поддержки нашей экономики

Еврокомиссия предлагает на год отменить все пошлины и квоты на экспорт из Украины в ЕС

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Еврокомиссия предложила на год убрать все пошлины и квоты на экспорт из Украины в Евросоюз. Соответствующее заявление появилось на сайте ЕК. Такой шаг направлен на поддержку экономики Украины, пострадавшей от войны.

"Это предложение, являющееся беспрецедентным жестом поддержки страны в состоянии войны, также предусматривает приостановку на один год всех антидемпинговых и защитных мер ЕС по экспорту украинской стали", - цитирует заявление ЕК издание "Европейская правда".

Такой шаг увеличит экспорт из Украины в ЕС и исправит затруднительное положение украинских производителей, обусловленное нападением россии и войной.

Вице-президент Еврокомиссии и комиссар по торговле Валдис Домбровскис отметил, что ЕС раньше никогда не принимал таких беспрецедентных мер по либерализации торговли. В то же время, чиновник убежден, что отмена пошлин и квот реально поможет украинской экономике подняться на ноги после войны.

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В статье: война с Россией
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