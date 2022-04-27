"Чем быстрее закончится эта война, тем лучше для всех" - Генсек ООН прибыл в Киев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Я прибыл в Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем быстрее закончится эта война, тем лучше для Украины, России и мира", - подчеркнул он.