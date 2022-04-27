"Чем быстрее закончится эта война, тем лучше для всех" - Генсек ООН прибыл в Киев
До этого он встретился с путиным в москве
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с визитом в Киев.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Я прибыл в Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем быстрее закончится эта война, тем лучше для Украины, России и мира", - подчеркнул он.
Напомним, что перед посещением Москвы Гутерриш также посетил Турцию.
I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.— António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022
We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.
The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world.
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