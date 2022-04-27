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"Чем быстрее закончится эта война, тем лучше для всех" - Генсек ООН прибыл в Киев

Общие новости
(1 голосов)

До этого он встретился с путиным в москве

"Чем быстрее закончится эта война, тем лучше для всех" - Генсек ООН прибыл в Киев

Новина українською

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Я прибыл в Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем быстрее закончится эта война, тем лучше для Украины, России и мира", - подчеркнул он.

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Напомним, что перед посещением Москвы Гутерриш также посетил Турцию.

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В статье: ООН война с Россией
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
27.04.2022 в 19:18
"МИРУ - МИР! Війні - ПІПІСЬКА" Проте це слова не для ГЕНЕРАЛЬНОГО секретаря ООН! Це кожна розумна людина сказати може... Для генсека головне, як він добивається щоб у мирі запанував МИР!
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