Польша объявила о полной независимости от российского газа
Пример для других
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Вчера, 26-го апреля, стало известно о том, что "Газпром" прекратит снабжать польскую газовую компанию, импорт которой на 53 процента опирался на российский газ, топливом. Польша сразу заявила, что будет искать и развивать альтернативные поставки и кризиса не допустит.
Сегодня, 27-го апреля, правительство страны сделало заявление о полной независимости от российского газа. Это первая страна ЕС, которая полностью отказалась от одного из российских энергоносителей.
Premier @MorawieckiM w #Rembelszczyzna: Dzisiaj Polska, jako pierwszy kraj UE, z tych który musiał polegać na gazie rosyjskim, pokazuje swoją suwerenność. Dzięki naszej przezorności dzisiaj Polska stała się niezależna gazowo od Federacji Rosyjskiej.— Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 27, 2022
"Сегодня Польша стала первой страной ЕС, которая, полагаясь раньше на российский газ, демонстрирует свой суверенитет. Благодаря нашей осторожности сегодня Польша стала газово независима от российской федерации", - говорится в заявлении.
Добавим, что вчера также Болгария объявила о том, что "Газпром" отказывается снабжать государственную болгарскую компанию газом.
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