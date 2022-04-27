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Польша объявила о полной независимости от российского газа

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Польша объявила о полной независимости от российского газа

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера, 26-го апреля, стало известно о том, что "Газпром" прекратит снабжать польскую газовую компанию, импорт которой на 53 процента опирался на российский газ, топливом. Польша сразу заявила, что будет искать и развивать альтернативные поставки и кризиса не допустит.

Сегодня, 27-го апреля, правительство страны сделало заявление о полной независимости от российского газа. Это первая страна ЕС, которая полностью отказалась от одного из российских энергоносителей.

"Сегодня Польша стала первой страной ЕС, которая, полагаясь раньше на российский газ, демонстрирует свой суверенитет. Благодаря нашей осторожности сегодня Польша стала газово независима от российской федерации", - говорится в заявлении.

Читайте такжеСледом за Польшей. Газпром отказывается поставлять газ в Болгарию. Минэнерго страны ищет альтернативу

Добавим, что вчера также Болгария объявила о том, что "Газпром" отказывается снабжать государственную болгарскую компанию газом.

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В статье: война с Россией
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