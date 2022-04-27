Польша объявила о полной независимости от российского газа

Вчера, 26-го апреля, стало известно о том, что "Газпром" прекратит снабжать польскую газовую компанию, импорт которой на 53 процента опирался на российский газ, топливом. Польша сразу заявила, что будет искать и развивать альтернативные поставки и кризиса не допустит.

Сегодня, 27-го апреля, правительство страны сделало заявление о полной независимости от российского газа. Это первая страна ЕС, которая полностью отказалась от одного из российских энергоносителей.

Premier @MorawieckiM w #Rembelszczyzna: Dzisiaj Polska, jako pierwszy kraj UE, z tych który musiał polegać na gazie rosyjskim, pokazuje swoją suwerenność. Dzięki naszej przezorności dzisiaj Polska stała się niezależna gazowo od Federacji Rosyjskiej. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 27, 2022

"Сегодня Польша стала первой страной ЕС, которая, полагаясь раньше на российский газ, демонстрирует свой суверенитет. Благодаря нашей осторожности сегодня Польша стала газово независима от российской федерации", - говорится в заявлении.

Добавим, что вчера также Болгария объявила о том, что "Газпром" отказывается снабжать государственную болгарскую компанию газом.