Оккупанты готовят в Мариуполе для лояльных СМИ пропагандистский "пресстур"

В уничтоженном Мариуполе 28 апреля готовится масштабная провокация с попыткой привлечения некоторых западных журналистов.

Оккупанты готовят пропагандистский "преcстур" в Мариуполе для лояльных СМИ, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

С этой целью для лояльных представителей иностранных СМИ министерство обороны РФ планирует прибытие "журналистов" на территорию Украины организуется через Российский Ростов.

"В программе мероприятия – "альтернативные факты" по защите Мариуполя. Подготовленные "свидетели" расскажут, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей. В подтверждение этой версии в качестве "очевидцев" будут представлены подготовленные провокаторы, которые будут рассказывать о мифических "массовых убийствах мирных жителей украинскими военными".

Эта акция является органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев. Бывшие "визитки Яроша" и "распятые мальчики" превращаются в "самоистребленные" Бучу и Мариуполь", - говорится в сообщении.