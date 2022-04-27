Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении главе и 418 депутатам госдумы рф
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В Украине сообщили о подозрении главе госдумы рф Вячеславу Володину и 418 ее депутатам. Они поддержали принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, глава и 418 из 450 депутатов 15 февраля во время заседания Госдумы РФ поддержали постановление с обращением к российскому президенту с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.
Кроме того, 22 февраля они поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми "ДНР" и "ЛНР".
"За процессуального руководства органов прокуратуры завершена процедура уведомления о подозрении главе и всем 418 депутатам нижней палаты Федерального Собрания рф, которые поддержали принятие решений, что посягают на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УКУ)", - заявили в ведомстве.
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