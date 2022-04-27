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СМИ: В середине мая "Л/ДНР" cобираются провести референдумы о присоединении к россии

Общие новости
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Также россия планирует провести в оккупированном Херсоне референдум о независимости так называемой "ХНР"

СМИ: В середине мая "Л/ДНР" cобираются провести референдумы о присоединении к россии

Новина українською

Так называемые "Л/ДНР" готовятся в мае провести референдум по присоединению к рф. Таким образом, страна-оккупант планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной.

Об этом пишет "Медуза", ссылаясь на источники в Кремле.

Также были назвали даты готовящихся референдумов — 14 и 15 мая 2022 года. Предполагается, что "Л/ДНР" могут присоединить в "исторических" границах Донецкой и Луганской областей Украины.

В эти же даты, может пройти референдум и в Херсонской области, которую частично оккупировала россия. На голосование планируется вынести вопрос о независимости региона от Украины и создании "Херсонской народной республики" по образцу "ДНР" и "ЛНР". Она в дальнейшем также может быть присоединена к россии.

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При этом источники отмечают, что изначально референдумы были намечены на конец апреля, но их несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте. Также отмечается, что даты могут сдвинуться еще раз по той же причине.

Также отмечается, что сотрудники администрации президента не считают, что России следует присоединять "депрессивные регионы" — однако это личное желание "высшего руководства", то есть президента Путина.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.04.2022 в 19:45
Ми їм "допоможемо"...
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0
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
27.04.2022 в 19:58
Ти вже в ЗСУ ???
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0
-1

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