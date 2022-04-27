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ГСЧС показала эффектное видео уничтожение 475 вражеских боеприпасов

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Во-первых, это красиво

ГСЧС показала эффектное видео уничтожение 475 вражеских боеприпасов

скриншот

Новина українською

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показало эффектное видео уничтожение вражеских боеприпасов.

Спасатели показали, как выглядит обезвреживание 475 единиц взрывоопасных предметов.

"А мы тем временем повторяем, будьте внимательны и осторожны! Заметили подозрительный предмет - не подходите, звоните по телефону 101", - подчеркнули спасатели.

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В статье: война с Россией
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