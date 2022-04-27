ГСЧС показала эффектное видео уничтожение 475 вражеских боеприпасов
Во-первых, это красиво
скриншот
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показало эффектное видео уничтожение вражеских боеприпасов.
Спасатели показали, как выглядит обезвреживание 475 единиц взрывоопасных предметов.
"А мы тем временем повторяем, будьте внимательны и осторожны! Заметили подозрительный предмет - не подходите, звоните по телефону 101", - подчеркнули спасатели.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Григорий Суркис: Это не просто война Украины и россии, это война рф против всего цивилизованного мира
- Динамо назвало сумму, которую удалось собрать на матче с Боруссией
- Украинские военные нанесли удар по позициям врага на Змеином
- "Бог смотрит на город Марии сверху". Азов показал ФОТО уничтоженного Мариуполя
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти