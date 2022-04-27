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Бойцы 72-й ОМБр освободили украинское село и взяли в плен нескольких оккупантов - ФОТО

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Освобожден еще один населенный пункт

Бойцы 72-й ОМБр освободили украинское село и взяли в плен нескольких оккупантов - ФОТО

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Воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев освободили населенный пункт в зоне своей ответственности и захватили в плен нескольких оккупантов.

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"Еще одно освобожденное от захватчиков наше село. Наши бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев продолжают оттеснять оккупантов с украинской земли в своей зоне ответственности.

Кроме возвращения территорий пополнили и количество обменного фонда.

Бойцы говорят, что, несмотря на желание поступить с ними так, как они с нашими гражданскими, отношение к пленным было согласно всем международным конвенциям. Как и принято в цивилизованной стране", - говорится в сообщении бригады.

Бойцы 72-й ОМБр освободили украинское село и взяли в плен нескольких оккупантов - ФОТО - изображение 1

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В статье: война с Россией
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