Теперь и туризм. россию выгнали из очередной международной организации

Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации проголосовала за приостановку членства россии в этой структуре ООН.

Об этом сообщил в своем Twitter генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили.

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Впрочем, уже традиционно, предвидя итоги голосования, россия вышла из состава организации в этот же день.

Как сообщила глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, за такое решение проголосовало 40 стран, против - 11. В частности, против проголосовали Алжир, Беларусь, Босния и Герцеговина, Египет, Зимбабве, Казахстан, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия.