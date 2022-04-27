Теперь и туризм. россию выгнали из очередной международной организации
Туризм в России - это действительно смешно
witter/pololikashvili
Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации проголосовала за приостановку членства россии в этой структуре ООН.
Об этом сообщил в своем Twitter генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили.
Впрочем, уже традиционно, предвидя итоги голосования, россия вышла из состава организации в этот же день.
Как сообщила глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, за такое решение проголосовало 40 стран, против - 11. В частности, против проголосовали Алжир, Беларусь, Босния и Герцеговина, Египет, Зимбабве, Казахстан, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия.
"Желаемый для россии сценарий не сработал. Рассказать миру о том, что они сами вышли из ВТО ООН не удалось. Сохранить лицо – не удалось. Зато удалось еще раз опозориться, да еще и оскандалиться в финальных конвульсиях", - написала она.
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