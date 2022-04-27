Министр обороны Украины: Украинские воины уже некоторое время овладевают западным оружием

Министр обороны Украины Алексей Резников раскрыл некоторые детали встречи министров обороны сорока стран на базе "Рамштайн" в Германии. По итогам был легализирован переход Украины на западные калибры и технику, и создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины.

Резников сказал, что была создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе, и в рамках которой раз в месяц будут "сверятся часы" с партнерами. Постоянный механизм позволит оптимизировать и ускорить важные процессы получения оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию.

По словам Министра, принято стратегическое решение перехода на западные калибры и технику. В частности, Украина уже получает артиллерию калибра 155 мм. Постепенно это обеспечит полное взаимодействие украинской армии с армиями стран НАТО, что станет значительным усилением восточного фланга Альянса.

Речь также шла не только о поставках оружия и боеприпасах. Обсуждали производство вооружений и военной техники, место Украины в этих процессах.

Резников заявил:

"Украинские воины уже некоторое время овладевают западным оружием. Эту работу не афишировали, чтобы обеспечить комфорт партнерам. Сейчас учебные программы будут масштабированы и распространены даже на те образцы вооружений и техники, относительно предоставления которых Украине пока нет политических решений".

Глава ведомства добавил, что в целом коалиция в поддержку Украины против кремлевского зла усиливается.

Напомним также, что сегодня, 27-го апреля, в США состоится голосование за закон ленд-лиза.