Ливерпуль - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В первом полуфинале Лиги чемпионов встретились равные по классу соперники – и выдали огонь-матч ("Манчестер Сити" – "Реал", 4:3). В отчетном противостоянии расклады несколько иные: есть четко выраженный фаворит и есть сенсационный андердог, уже наделавший немало шума в этом турнире.

Сможет ли "Вильярреал" вслед за "Ювентусом" и "Баварией" выбить из турнира еще и "Ливерпуль"? Узнавать начнем 27-го апреля в 22:00. Прямая видеотрансляция – на видеосервисе MEGOGO.