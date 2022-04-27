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Ливерпуль - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

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(3 голосов)

Ливерпуль - Вильярреал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.04.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Ливерпуль - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

UA-Футбол
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В первом полуфинале Лиги чемпионов встретились равные по классу соперники – и выдали огонь-матч ("Манчестер Сити" – "Реал", 4:3). В отчетном противостоянии расклады несколько иные: есть четко выраженный фаворит и есть сенсационный андердог, уже наделавший немало шума в этом турнире.

Сможет ли "Вильярреал" вслед за "Ювентусом" и "Баварией" выбить из турнира еще и "Ливерпуль"? Узнавать начнем 27-го апреля в 22:00. Прямая видеотрансляция – на видеосервисе MEGOGO.

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В статье: Ливерпуль Вильярреал
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