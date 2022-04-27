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Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Объединенными силами

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Сергей Наев - Герой Украины

Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Объединенными силами

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Объединенными силами ВСУ Сергею Наеву.

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"Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенными силами Вооруженных сил Украины", - заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что в среду подписал указы о награждении государственными наградами 173 военнослужащих Вооруженных Сил.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Герои Украины
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