Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Объединенными силами
Сергей Наев - Герой Украины
фото из свободных источников
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Объединенными силами ВСУ Сергею Наеву.
"Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенными силами Вооруженных сил Украины", - заявил Зеленский.
Президент также сообщил, что в среду подписал указы о награждении государственными наградами 173 военнослужащих Вооруженных Сил.
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