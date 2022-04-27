  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Европейской комиссией согласовано убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт
В тренде

Зеленский: Европейской комиссией согласовано убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт

Общие новости
(1 голосов)

Важное решение

Зеленский: Европейской комиссией согласовано убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил 63-е сутки полномасштабной войны с россией. Новостей с фронта не слишком много, но много новостей из дипломатических кабинетов. Там, в частности, готовится очень важное для украинской экономики решение об отмене пошлин и квот на украинский экспорт:

"Европейской комиссией согласовано убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов. На очереди – новые решения партнеров для либерализации нашего экспорта.

Согласуется с Евросоюзом, как увеличить потенциал транспортных коридоров на западной границе", – сказал Зеленский.

Еще одна новость дня – это приглашение главы украинского государства на саммит G20:

"Состоялся разговор с Президентом Индонезии. В том числе и о продовольственной безопасности. Благодарен Индонезии за поддержку, за честную и ответственную позицию во время голосований в ООН и за приглашение принять участие в саммите Большой двадцатки этого года".

Кроме того, Зеленский провел разговор с премьер-министром Италии. Важно и то, что сегодня состоялось первое заседание Конгресса местных и региональных властей во время полномасштабной войны. Там обсудили восстановление страны. По заявлению президента, общины должны предоставить всю информацию о разрушенном жилье, всех поврежденных объектах и ​​своих предложениях.

И не менее важно – это вклад каждого и каждой в нашу борьбу с оккупантами:

"Благодарен каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице, которые делают все, чтобы россия проиграла. Всем, кто НЕ сдается. Кто протестует. Кто игнорирует оккупантов и демонстрирует тем маргиналам, которые стали коллаборантами, что у них нет будущего", - сказал Зеленский.

Смотрите полное видеообращение президента Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде