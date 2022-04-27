Зеленский: Европейской комиссией согласовано убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил 63-е сутки полномасштабной войны с россией. Новостей с фронта не слишком много, но много новостей из дипломатических кабинетов. Там, в частности, готовится очень важное для украинской экономики решение об отмене пошлин и квот на украинский экспорт:

"Европейской комиссией согласовано убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов. На очереди – новые решения партнеров для либерализации нашего экспорта. Согласуется с Евросоюзом, как увеличить потенциал транспортных коридоров на западной границе", – сказал Зеленский.

Еще одна новость дня – это приглашение главы украинского государства на саммит G20:

"Состоялся разговор с Президентом Индонезии. В том числе и о продовольственной безопасности. Благодарен Индонезии за поддержку, за честную и ответственную позицию во время голосований в ООН и за приглашение принять участие в саммите Большой двадцатки этого года".

Кроме того, Зеленский провел разговор с премьер-министром Италии. Важно и то, что сегодня состоялось первое заседание Конгресса местных и региональных властей во время полномасштабной войны. Там обсудили восстановление страны. По заявлению президента, общины должны предоставить всю информацию о разрушенном жилье, всех поврежденных объектах и ​​своих предложениях.

И не менее важно – это вклад каждого и каждой в нашу борьбу с оккупантами:

"Благодарен каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице, которые делают все, чтобы россия проиграла. Всем, кто НЕ сдается. Кто протестует. Кто игнорирует оккупантов и демонстрирует тем маргиналам, которые стали коллаборантами, что у них нет будущего", - сказал Зеленский.

Смотрите полное видеообращение президента Украины.