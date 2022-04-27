Подоляк: Интенсивность демилитаризации рф в ближайшие недели будет существенно возрастать
Особенно в приграничных с Украиной районах
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что интенсивность "демилитаризации" россии в приграничных с Украиной районах будет расти в ближайшие недели.
"Интенсивность войны очень велика… Безусловно, такая интенсивность конфликта будет точно отображаться в приграничных районах рф.
Там будут стремительно расти панические настроения, там будут появляться конфликтные ситуации, там будут взрываться склады, и это будет только и только углубляться. И интенсивность демилитаризации рф, особенно в приграничных районах, по моему мнению, в последующие недели будет только существенно возрастать.
И это будет вызвать наконец-то у россиян вопрос: "А что же мы делаем в Украине? Почему мы там два месяца убиваем людей так массово, и какую цену мы готовы за это заплатить?".
И эти склады, эти ГСМ, эти базы топлива – это будет следствие, это будут долговые выплаты, которые Россия начинает платить за войну", - сказал Подоляк в в эфире телемарафона.
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