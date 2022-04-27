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Зеленский проводит встречу с генсеком ООН

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Зеленский проводит встречу с генсеком ООН

president.gov.ua

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу c генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Сейчас встреча как раз происходит. Думаю, что какие-то мощные слова поддержки Украины от руководителя ООН мы услышим", - заявил Подоляк в эфире телемарафона.

Напомним, что Гутерреш прибыл в Украину сегодня. До этого он посетил россию, где провел встречу с владимиром путиным, а также Турцию.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Михаил Подоляк
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