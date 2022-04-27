Зеленский проводит встречу с генсеком ООН

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу c генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Сейчас встреча как раз происходит. Думаю, что какие-то мощные слова поддержки Украины от руководителя ООН мы услышим", - заявил Подоляк в эфире телемарафона.

Напомним, что Гутерреш прибыл в Украину сегодня. До этого он посетил россию, где провел встречу с владимиром путиным, а также Турцию.