Зеленский проводит встречу с генсеком ООН
Надеемся на сдвиги в гуманитарных вопросах
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу c генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Сейчас встреча как раз происходит. Думаю, что какие-то мощные слова поддержки Украины от руководителя ООН мы услышим", - заявил Подоляк в эфире телемарафона.
Напомним, что Гутерреш прибыл в Украину сегодня. До этого он посетил россию, где провел встречу с владимиром путиным, а также Турцию.
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