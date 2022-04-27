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На Востоке украинский воины за день уничтожили 75 оккупантов. Бои продолжаются

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За сутки было отбиты 3 фашистских атаки

На Востоке украинский воины за день уничтожили 75 оккупантов. Бои продолжаются

Фото: 24tv.ua/ автор неизвестен

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Оперативно-тактическая группировка "Схід" отчиталась о борьбе против оккупантов за последние сутки.

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В течение суток, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 3 атаки, продолжаются бои.

Украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – 75
  • БМП – 1
  • АТ – 2
  • БПЛА – 2
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В статье: война с Россией
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