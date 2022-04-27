На Востоке украинский воины за день уничтожили 75 оккупантов. Бои продолжаются
За сутки было отбиты 3 фашистских атаки
Фото: 24tv.ua/ автор неизвестен
Оперативно-тактическая группировка "Схід" отчиталась о борьбе против оккупантов за последние сутки.
Читайте такжеВСУ за вторник "заминусили" 7 вражеских птичек
В течение суток, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 3 атаки, продолжаются бои.
Украинские защитники уничтожили:
- личного состава – 75
- БМП – 1
- АТ – 2
- БПЛА – 2
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Оперативно-тактичне угруповання Схід
Популярное сейчас
- Украинские воины на трофейном Т-80 уничтожили такой же танк под управлением российских захватчиков
- Вице-президент Газпромбанка уехал из россии в Украину и вступил в территориальную оборону
- Подоляк: После эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира – есть очень плохие новости для рф
- "Я на**й за присоединение к украм". Феерическая реакция россиян на пожар в Брянске
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти