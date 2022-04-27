В Мариуполе россияне отрыли две школы. Детей принуждают подписывать тетради с привязкой к ростовской области россии

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет о том, как россияне пытаются изменить географическое положение города, используя при этом детей. Оккупанты открыли две школы и заставляют школьников подписывать тетради "Мариуполь. Ростовская область".

"Собственно о присоединении к россии. Сообщают, что в школе дети уже подписывают тетради "Мариуполь. Ростовская область".

Что тут скажешь. Вскоре после победы дети в Ростове и Таганроге будут подписывать тетради "Таганрог Мариупольского ОТГ Мариупольского района Азовской области, Украина", - написал Андрющенко.

Отметим, что Мариуполь остается в окружении русскими войсками. Оккупанты отказываются предоставить гуманитарные коридоры для гражданского населения.