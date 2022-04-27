В Мариуполе россияне отрыли две школы. Детей принуждают подписывать тетради с привязкой к ростовской области россии
А отстраивать будут?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет о том, как россияне пытаются изменить географическое положение города, используя при этом детей. Оккупанты открыли две школы и заставляют школьников подписывать тетради "Мариуполь. Ростовская область".
"Собственно о присоединении к россии. Сообщают, что в школе дети уже подписывают тетради "Мариуполь. Ростовская область".
Что тут скажешь. Вскоре после победы дети в Ростове и Таганроге будут подписывать тетради "Таганрог Мариупольского ОТГ Мариупольского района Азовской области, Украина", - написал Андрющенко.
Отметим, что Мариуполь остается в окружении русскими войсками. Оккупанты отказываются предоставить гуманитарные коридоры для гражданского населения.
Популярное сейчас
- Бойцы 72-й ОМБр освободили украинское село и взяли в плен нескольких оккупантов - ФОТО
- Минобороны Турции: Зеленский и путин могут встретиться уже в ближайшие дни
- Вице-президент Газпромбанка уехал из россии в Украину и вступил в территориальную оборону
- Канада передала Украине высокоточные дальнобойные снаряды. Стоимость одного - $112 тысяч
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО