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В Мариуполе россияне отрыли две школы. Детей принуждают подписывать тетради с привязкой к ростовской области россии

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А отстраивать будут?

В Мариуполе россияне отрыли две школы. Детей принуждают подписывать тетради с привязкой к ростовской области россии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет о том, как россияне пытаются изменить географическое положение города, используя при этом детей. Оккупанты открыли две школы и заставляют школьников подписывать тетради "Мариуполь. Ростовская область".

"Собственно о присоединении к россии. Сообщают, что в школе дети уже подписывают тетради "Мариуполь. Ростовская область".

Что тут скажешь. Вскоре после победы дети в Ростове и Таганроге будут подписывать тетради "Таганрог Мариупольского ОТГ Мариупольского района Азовской области, Украина", - написал Андрющенко.

Отметим, что Мариуполь остается в окружении русскими войсками. Оккупанты отказываются предоставить гуманитарные коридоры для гражданского населения.

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В статье: война с Россией
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