На Донбассе за сутки отбиты 6 атак врага, уничтожены 5 танков, 21 единица бронетехники, 3 беспилотника
Украинские воины продолжают уничтожать врага
Фото: tsn.ua
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки врага.
Об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток, 27 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 5 танков, одну артиллерийскую систему, 21 единицу бронированной техники, одну боевую бронированную машину, один автомобиль и одну зенитную установку.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10". Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!", - говорится в сообщении Генштаба.
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