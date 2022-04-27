"Более полусотни прилетов за последние полчаса". Россияне снова обстреляли Сумскую область
Приграничные с россией области - зона риска
Руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил о том, что россияне снова обстреляли Сумскую область. Точнее – Эсманскую громаду, из минометов.
"Эсманская громада.
россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов.
Более полусотни прилетов за последние полчаса.
Потери уточняются", – написал Дмитрий Живицкий.
Добавим, что ранее стало известно о том, что россияне заставляют мариупольских школьников на тетрадях приписывать город Мариуполь к ростовской области россии.
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Источник:Дмитро Живицький
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