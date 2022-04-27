"Более полусотни прилетов за последние полчаса". Россияне снова обстреляли Сумскую область

Руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил о том, что россияне снова обстреляли Сумскую область. Точнее – Эсманскую громаду, из минометов.

"Эсманская громада. россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни прилетов за последние полчаса. Потери уточняются", – написал Дмитрий Живицкий.

Добавим, что ранее стало известно о том, что россияне заставляют мариупольских школьников на тетрадях приписывать город Мариуполь к ростовской области россии.