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"Более полусотни прилетов за последние полчаса". Россияне снова обстреляли Сумскую область

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Приграничные с россией области - зона риска

"Более полусотни прилетов за последние полчаса". Россияне снова обстреляли Сумскую область

UA-Футбол
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Руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил о том, что россияне снова обстреляли Сумскую область. Точнее – Эсманскую громаду, из минометов.

"Эсманская громада.

россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов.

Более полусотни прилетов за последние полчаса.

Потери уточняются", – написал Дмитрий Живицкий.

Добавим, что ранее стало известно о том, что россияне заставляют мариупольских школьников на тетрадях приписывать город Мариуполь к ростовской области россии.

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В статье: война с Россией
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