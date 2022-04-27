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Арестович: Украинская армия способна быстро принудить российских военных в Приднестровье к капитуляции. Но мы не агрессор

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(2 голосов)

Нам нужно защитить свою землю - это главное

Арестович: Украинская армия способна быстро принудить российских военных в Приднестровье к капитуляции. Но мы не агрессор

ОП

UA-Футбол
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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович оценил ситуацию с Приднестровьем, где в последнее время происходят обострения и где существует вероятность открытия второго фронта в войне Украины с россией.

"Там проблема в чем, слабость их в чем: там сидят тысячи две российских военных, ну, чуть меньше, полторы. И украинская армия способна их очень быстро взять в "колечко" и принудить к капитуляции… Это будет большая проблема для Кремля, огромная…", - сказал Арестович.

"Единственное, что нас удерживает, - продолжает спикер, - мы не агрессор, как Кремль. Мы не пойдем, пока Молдова нас не пригласит.

Если бы мы были агрессором или позволяли себе такую ​​политику, мы бы давно взяли этих рахитов, там собравшихся, и обменяли бы на Мариуполь, но нет", - сказал советник главы Офиса президента Украины.

Отметим, что ранее Арестович заявил, что Украина может захватить Приднестровье по щелчку пальцев.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
27.04.2022 в 23:47
если все так радужно у Арестовича и ко , то пусть вспомнят о своих людях, которые живут в оккупации в Херсонской и Запорожской областях, прежде чем фантазировать о том, что они возьмут приднестровье и вернут его Молдове... Свои земли и своих людей верните
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Footballer16
27.04.2022 в 23:28
Блин, что это чувак употребляет?
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