Арестович: Украинская армия способна быстро принудить российских военных в Приднестровье к капитуляции. Но мы не агрессор

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович оценил ситуацию с Приднестровьем, где в последнее время происходят обострения и где существует вероятность открытия второго фронта в войне Украины с россией.

"Там проблема в чем, слабость их в чем: там сидят тысячи две российских военных, ну, чуть меньше, полторы. И украинская армия способна их очень быстро взять в "колечко" и принудить к капитуляции… Это будет большая проблема для Кремля, огромная…", - сказал Арестович.

"Единственное, что нас удерживает, - продолжает спикер, - мы не агрессор, как Кремль. Мы не пойдем, пока Молдова нас не пригласит.

Если бы мы были агрессором или позволяли себе такую ​​политику, мы бы давно взяли этих рахитов, там собравшихся, и обменяли бы на Мариуполь, но нет", - сказал советник главы Офиса президента Украины.