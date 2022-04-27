Белорусского таксиста, который отказался везти русского военного, обвиняют в экстремизме

В белорусском городе Борисове против таксиста, который отказался подвозить российского военного, возбудили уголовное дело по содействию экстремистской деятельности. Об этом сообщает правозащитный проект "Весна".

По информации проекта, водитель такси сказал российскому военнослужащему: "Пока не выведут войска, мы вас не возим. До свидания. Обращайтесь к своему руководству".

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Теперь водителя обвиняют по ст. 361-4 УК (пропаганда экстремистской деятельности) — якобы за отправку видео в телеграм-канал о передвижении военной техники.

Отметим, что недавно белорусский парламент принял законопроект, согласно которому вводится смертная казнь за "покушение на совершение актов терроризма".

К актам терроризма, как считают власти Беларуси, относятся, среди прочего, диверсии рельсовых партизан против передвижения российских войск на войну с Украиной.