Законопроект ленд-лиза выдвинут в США на рассмотрение Палаты представителей

В США законопроект ленд-лиза, который должен упростить процесс поставки оружия в Украину, убрав бюрократические преграды, прошел через профильный комитет и был выдвинут на рассмотрение Палаты представителей.

Голосование за ленд-лиз может пройти уже на этой неделе.