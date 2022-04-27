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Законопроект ленд-лиза выдвинут в США на рассмотрение Палаты представителей

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Голосование может состояться уже на этой неделе

Законопроект ленд-лиза выдвинут в США на рассмотрение Палаты представителей

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В США законопроект ленд-лиза, который должен упростить процесс поставки оружия в Украину, убрав бюрократические преграды, прошел через профильный комитет и был выдвинут на рассмотрение Палаты представителей.

Законопроект ленд-лиза выдвинут в США на рассмотрение Палаты представителей - изображение 1

Голосование за ленд-лиз может пройти уже на этой неделе.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНІАН

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