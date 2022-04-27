Законопроект ленд-лиза выдвинут в США на рассмотрение Палаты представителей
Голосование может состояться уже на этой неделе
Getty Images / Global Images Ukraine
В США законопроект ленд-лиза, который должен упростить процесс поставки оружия в Украину, убрав бюрократические преграды, прошел через профильный комитет и был выдвинут на рассмотрение Палаты представителей.
Голосование за ленд-лиз может пройти уже на этой неделе.
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Источник:УНІАН
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