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На юге россии начали готовить бомбоубежища

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На юге россии начали готовить бомбоубежища

twitter/Антон Геращенко

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Секретарь Совета безопасности рф Николай Патрушев в среду, 27 апреля, заявил о необходимости функционирования системы оповещения граждан и приведении бомбоубежищ "в надлежащее состояние", сообщает ТАСС.

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По словам российского чиновника, южные регионы рф должны обеспечить надежную работу системы, позволяющую экстренно известить население при угрозе чрезвычайных ситуаций, а также привести в надлежащее состояние бомбоубежища.

Патрушев добавил, что среди важных задач также должно быть укрепление материально-технической базы и комплектование кадрами ведомств и организаций, к функциям которых относится обеспечение химической и биологической безопасности.

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В статье: война с Россией
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