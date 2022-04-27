На юге россии начали готовить бомбоубежища
Интересная тенденция
twitter/Антон Геращенко
Секретарь Совета безопасности рф Николай Патрушев в среду, 27 апреля, заявил о необходимости функционирования системы оповещения граждан и приведении бомбоубежищ "в надлежащее состояние", сообщает ТАСС.
По словам российского чиновника, южные регионы рф должны обеспечить надежную работу системы, позволяющую экстренно известить население при угрозе чрезвычайных ситуаций, а также привести в надлежащее состояние бомбоубежища.
Патрушев добавил, что среди важных задач также должно быть укрепление материально-технической базы и комплектование кадрами ведомств и организаций, к функциям которых относится обеспечение химической и биологической безопасности.
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