На юге россии начали готовить бомбоубежища

Секретарь Совета безопасности рф Николай Патрушев в среду, 27 апреля, заявил о необходимости функционирования системы оповещения граждан и приведении бомбоубежищ "в надлежащее состояние", сообщает ТАСС.

По словам российского чиновника, южные регионы рф должны обеспечить надежную работу системы, позволяющую экстренно известить население при угрозе чрезвычайных ситуаций, а также привести в надлежащее состояние бомбоубежища.

Патрушев добавил, что среди важных задач также должно быть укрепление материально-технической базы и комплектование кадрами ведомств и организаций, к функциям которых относится обеспечение химической и биологической безопасности.