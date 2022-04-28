В Херсоне раздались взрывы. Российские журналисты сняли о нём ролик заранее (обновлено)

Над центром оккупированного россиянами Херсона раздались взрывы. О повреждениях инфраструктуры информация пока не поступала.

По информации местных жителей, над городом пронеслись две российские ракеты "Точка-У", из которых сами оккупанты сбили как минимум одну.

Информация о повреждении телевышки не подтвердилась. У некоторых пользователей действительно пропал сигнал ряда российских каналов, однако это произошло ещё до сегодняшних взрывов.

Российские пропагандистские журналисты, пребывающие в Херсоне, сразу же запустили информацию, что ракеты были выпущены силами ВСУ. Однако телеграм-канал "Чернобаевка новости" обратил внимание, что ролик был создан ещё до взрывов.