В Херсоне раздались взрывы. Российские журналисты сняли о нём ролик заранее (обновлено)
Россияне сами запустили ракеты и сами же сбили, разыграв театр, который напугал местных жителей
фото з відкритих джерел
Над центром оккупированного россиянами Херсона раздались взрывы. О повреждениях инфраструктуры информация пока не поступала.
По информации местных жителей, над городом пронеслись две российские ракеты "Точка-У", из которых сами оккупанты сбили как минимум одну.
Информация о повреждении телевышки не подтвердилась. У некоторых пользователей действительно пропал сигнал ряда российских каналов, однако это произошло ещё до сегодняшних взрывов.
Российские пропагандистские журналисты, пребывающие в Херсоне, сразу же запустили информацию, что ракеты были выпущены силами ВСУ. Однако телеграм-канал "Чернобаевка новости" обратил внимание, что ролик был создан ещё до взрывов.
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