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В Херсоне раздались взрывы. Российские журналисты сняли о нём ролик заранее (обновлено)

Общие новости
(3 голосов)

Россияне сами запустили ракеты и сами же сбили, разыграв театр, который напугал местных жителей

В Херсоне раздались взрывы. Российские журналисты сняли о нём ролик заранее (обновлено)

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Над центром оккупированного россиянами Херсона раздались взрывы. О повреждениях инфраструктуры информация пока не поступала.

По информации местных жителей, над городом пронеслись две российские ракеты "Точка-У", из которых сами оккупанты сбили как минимум одну.

Информация о повреждении телевышки не подтвердилась. У некоторых пользователей действительно пропал сигнал ряда российских каналов, однако это произошло ещё до сегодняшних взрывов.

Российские пропагандистские журналисты, пребывающие в Херсоне, сразу же запустили информацию, что ракеты были выпущены силами ВСУ. Однако телеграм-канал "Чернобаевка новости" обратил внимание, что ролик был создан ещё до взрывов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Динамiт (Василькiв)
28.04.2022 в 01:50
Безголові довбойоби....
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