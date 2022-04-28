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Над морем возле Одессы сбили российский беспилотник

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(2 голосов)

Сработала система ПВО

Над морем возле Одессы сбили российский беспилотник

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Оперативное командование "Юг" пишет о том, что над Одессой раздались взрывы. Причина – работа ПВО.

"Враг продолжает воздушную разведку с целью дальнейшего нанесения ракетных ударов.

Силами ПВО над морем сбит вражеский БПЛА-разведчик", - написала пресс-служба командования.

Подбитие российского беспилотника подтвердил и советник Одесской ОВА Сергей Братчук.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Одеса. Офіційно

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Комментарии (1)
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Cerega15 (Kherson)
28.04.2022 в 00:58
На фото Switchblade, у орков таких и близко нет.
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