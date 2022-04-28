Над морем возле Одессы сбили российский беспилотник
Сработала система ПВО
фото из открытых источников
Оперативное командование "Юг" пишет о том, что над Одессой раздались взрывы. Причина – работа ПВО.
"Враг продолжает воздушную разведку с целью дальнейшего нанесения ракетных ударов.
Силами ПВО над морем сбит вражеский БПЛА-разведчик", - написала пресс-служба командования.
Подбитие российского беспилотника подтвердил и советник Одесской ОВА Сергей Братчук.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Одеса. Офіційно
Популярное сейчас
- Украинские воины на трофейном Т-80 уничтожили такой же танк под управлением российских захватчиков
- Подоляк высказался по поводу взрывов в 3 областях рф, а также о возможной встрече Зеленского и путина
- Минобороны Турции: Зеленский и путин могут встретиться уже в ближайшие дни
- "Бог смотрит на город Марии сверху". Азов показал ФОТО уничтоженного Мариуполя
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cerega15 (Kherson)
28.04.2022 в 00:58
Ответить
+1
0